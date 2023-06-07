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У США сталася масова стрілянина на випускному: є загиблі

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США, Середа 07 червня 2023 07:19
У США сталася масова стрілянина на випускному: є загиблі Фото: масова стрілянина на випускному у США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У штаті Вірджинія озброєний чоловік влаштував стрілянину, в результаті якої загинуло щонайменше двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент трапився на території кампусу університету Співдружності Вірджинії, де проходила урочиста церемонія випускного місцевої середньої школи. За даними поліції, загиблими були чоловіки віком 18 і 36 років.

Канал телевізійних новин WWBT повідомляв, що це батько і син. Поранення отримали чоловіки 14, 32, 55 і 58 років. Ще один 31-річний чоловік отримав несумісні з життям поранення.

"Поліція заарештувала підозрюваного, 19-річного чоловіка, і планує пред'явити йому звинувачення за двома пунктами вбивства другого ступеня на додаток до інших можливих правопорушень", - розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Річмонда Рік Едвардс.

Випадки масових стрілянин у США

У місті Джаспер, штат Техас, дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався в середній школі, у залі церковних зборів.

В торговому центрі у передмісті Далласа сталася стрілянина. До клініки доставили постраждалих громадян, одній з жертв було лише 5 років.

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