ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті. Поліція заявила про смерть нападника

Середа 06 грудня 2023 23:26
UA EN RU
В Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті. Поліція заявила про смерть нападника Фото: поліція та екстрені служби на місці стрілянини в Університеті Невади в Лас-Вегасі в США (KVVU / cnn.com)
Автор: Володимир Костирін

У кампусі Університету Невади у Лас-Вегасі (США) сталася стрілянина сьогодні увечері, 6 грудня. Правоохоронці допомогли провести евакуацію студентів, а також виявили зловмисника, який не вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter (X) головного управління поліції Лас-Вегаса та CNN.

"Підозрюваний встановлено та помер", - йдеться в заяві місцевих правоохоронців щодо інциденту зі стріляниною.

Пізніше поліція також повідомила журналістам, що внаслідок стрілянини, схоже, є кілька жертв. Детальна інформація наразі не оголошується. Ведеться розслідування.

Також не уточнюється, ким саме був стрілець.

Згодом, о 23:40 (за Києвом), в акаунті поліції Лас-Вегасу в мережі оприлюднили заяву шерифа Кевіна Макмехілла з приводу НП.

"Подальшої загрози немає. Немає уявлення про мотив. Кілька постраждалих доставлено до районних лікарень. Ці деталі будуть доступні найближчим часом. Розслідування триває", - повідомив він.

Що відомо про подію

Постріли лунали у приміщенні Студентського союзу біля бізнес-школи Бім-Холл на території кампусу. Зазначається, що стрілянина була "активною". За словами учнів, було прострілено вікна.

Після того, як пролунали постріли, керівництво Університету Невади в Лас-Вегасі (UNLV) випустило попередження та закликало студентів та співробітників евакуюватися у безпечну зону.

Під час події у студсоюзі було близько 200 людей в одному приміщенні. Студенти кажуть, що "багато людей були в паніці".

Реакція влади

У Білому домі відреагували на стрілянину в університеті в Лас-Вегасі (UNLV). За словами прес-секретарки Карін Жан-П'єр, влада стежила за ситуацією та діями правоохоронних органів.

Мер Лас-Вегаса Керолін Г. Гудман у своєму Twitter назвала стрілянину в кампусі університету "трагічною і розбиваючою серце".

Випадки масової стрілянини у США

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон (штат Мен). В результаті загинули 18 людей, поранення отримали понад півсотні осіб.

Після триденних пошуків підозрюваного у цих вбивствах унаслідок стрілянини, нападника було виявлено мертвим.

У квітні цього року в місті Джаспер (штат Техас) дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався в середній школі, у залі церковних зборів.

Пізніше стрілянина сталася у торговому центрі в передмісті Далласа. До клініки доставили постраждалих громадян, однією з жертв було лише 5 років.

Нагадаємо також, що у червні в штаті Вірджинія озброєний чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої загинули щонайменше двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Від радника міністра до зрадника. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідувала СБУ
Від радника міністра до зрадника. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідувала СБУ
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО