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Розселяла окупантів в житло евакуйованих у Снігурівці. СБУ затримала колаборантку

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Миколаїв, Понеділок 05 грудня 2022 10:43
Розселяла окупантів в житло евакуйованих у Снігурівці. СБУ затримала колаборантку Фото: СБУ затримала колаборантку, яка допомагала росіянам у Снігурівці (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки викрила ще одну колаборантку в Снігурівці Миколаївської області. Вона виконувала обов’язки "завгоспа" у окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram відомства.

"Зловмисницею виявилась мешканка Снігурівки, яка підтримала російських загарбників. Під час тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили керівником "отдела жилищно-коммунального хозяйства", - йдеться в повідомленні.

Перебуваючи на "посаді", колаборантка здійснювала "облік" місцевого житлового фонду, насамперед його технічний стан і побутові умови.

"Таким чином вона визначала придатність будівель до «розквартирування» представників окупаційних угруповань країни-агресора. Також вона контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд, які ворог використовував для базування власних підрозділів", - додають в СБУ.

Серед таких об’єктів були житлові будинки місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Після звільнення району зловмисниця намагалась "залягти на дно", але її затримали.

Як повідомлялось, українські військові повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область) 10 листопада. У місті вже дали світло, полагодили мобільний зв'язок і запрацював відділ поліції.

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Служба безпеки України Миколаївська область
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