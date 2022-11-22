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В звільненій Снігурівці Миколаївської області запрацював поліцейський відділок

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Снігурівка, Вівторок 22 листопада 2022 02:16
В звільненій Снігурівці Миколаївської області запрацював поліцейський відділок Фото: у Снігурівці відкрився поліцейський відділок (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В деокупованій Снігурівці Миколаївської області знову відкрився поліцейський відділок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Національну поліцію України.

Наразі правоохоронці документують злочини, які за часи окупації вчинили військові РФ - вже зареєстровано 175 таких правопорушень.

“Я вкотре наголошую та звертаюся до місцевих мешканців із проханням дотримуватися визначених правил безпеки, бути обережними під час пересування населеними пунктами, особливо поблизу адміністративних будівель та об’єктів інфраструктури, біля місць, де базувалися та проживали російські військові”, - зазначив начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Також він закликав всіх, хто зберігає зброю чи вибухові предмети - ворожі, знайдені або ж без відповідних дозволів, якнайскоріше здати їх у поліцейський відділок.

Нагадаємо, Снігурівку деокупували 10 листопада. Тоді українські військові опублікували відео із населеного пункту.

Також повідомлялось, що у Снігурівці з 21 листопада ввели комендантську годину. Вона триватиме з 18:00 до 07:00.

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