У Снігурівці Миколаївської області дали світло

Снігурівку Миколаївської області сьогодні, 2 грудня, близько 16:00 підключили до електропостачання.

Про це заявив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Близько 16:00 у м. Снігурівка з'явилося світло. Поки що тільки в окремих мікрорайонах, але це великий шлях, який ми проходимо успішно. Дякуємо працівникам ДСНС та "Миколаївобленерго". Ви робите неможливе можливим", - йдеться у повідомленні.

За його словами, попереду ще багато роботи щодо відновлення електропостачання у селах Снігурівського району.