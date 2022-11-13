У звільненій Снігурівці з'явився мобільний зв'язок

У нещодавно звільненому місті Снігурівка Миколаївської області сьогодні, 13 листопада, з'явився мобільний зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"У Снігурівці з'явився мобільний зв'язок!" - написав Кім.

Нагадаємо, що про звільнення Снігурівки стало відомо 10 листопада. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення міста.

Варто зазначити, що Снігурівка одна з небагатьох населених пунктів Миколаївської області, яка з початку війни знаходилася під російською окупацією.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область, крім населених пунктів на Кінбурнській косі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.