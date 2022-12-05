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Расселяла оккупантов в жилье эвакуированных в Снигиревке. СБУ задержала коллаборантку

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Николаев, Понедельник 05 декабря 2022 10:43
Расселяла оккупантов в жилье эвакуированных в Снигиревке. СБУ задержала коллаборантку Фото: СБУ задержала коллаборантку, помогавшую россиянам в Снигиревке (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности разоблачила еще одну коллаборантку в Снигиревке Николаевской области. Она исполняла обязанности "завхоза" у оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ведомства.

"Злоумышленницей оказалась жительница Снигиревки, которая поддержала российских захватчиков. Во время временного захвата города она вступила в ряды оккупационной администрации, где ее назначили руководителем "отдела жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

Находясь на "должности", коллаборантка осуществляла "учет" местного жилищного фонда, прежде всего его техническое состояние и бытовые условия.

"Таким образом она определяла пригодность зданий к расквартированию представителей оккупационных группировок страны-агрессора. Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, которые враг использовал для базирования собственных подразделений", - добавляют в СБУ.

Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию. После освобождения района злоумышленница пыталась "залечь на дно", но ее задержали.

Как сообщалось, украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область) 10 ноября. В городе уже дали свет, починили мобильную связь и заработал отдел полиции.

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Служба безопасности Украины Николаевская область
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