Розробка гарантій безпеки для України: у WSJ дізнались, хто очолить робочу групу

Гарантії безпеки для України

Гарантії безпеки для України є одним із ключових питань зустрічі у Вашингтоні, яка відбулась вчора, 18 серпня. Раніше Трамп уже заявив, що Володимир Путін погодився на гарантії.

За його словами, така угода зможе стримати будь-яку майбутню агресію проти України. Однак належить з'ясувати, хто з європейських країн може "взяти на себе значну частину тягаря". При цьому Сполучені Штати готові забезпечити високий рівень гарантій безпеки.

Крім того, Трамп на запитання про те, чи можуть гарантії передбачати потенційну присутність американських військ на українській землі, заявив, що поки що не може відповісти на нього, але в будь-якому разі США будуть залучені до процесу.

При цьому президент України Володимир Зеленський анонсував формалізацію гарантій упродовж наступних десяти днів та зазначив, що в його проекті гарантій безпеки беруть участь 30 країн, що входять до "Коаліції рішучих".