Разработка гарантий безопасности для Украины: в WSJ узнали, кто возглавит рабочую группу

Гарантии безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины является одним из ключевых вопросов встречи в Вашингтоне, которая состоялась вчера, 18 августа. Ранее Трамп уже заявил, что Владимир Путин согласился на гарантии.

По его словам, такое соглашение сможет сдержать любую будущую агрессию против Украины. Однако предстоит выяснить, кто из европейских стран может "взять на себя значительную часть бремени". При этом Соединенные Штаты готовы обеспечить высокий уровень гарантий безопасности.

Кроме того, Трамп на вопрос о том, могут ли гарантии предусматривать потенциальное присутствие американских войск на украинской земле, заявил, что пока не может ответить на него, но в любом случае США будут вовлечены в процесс.

При этом президент Украины Владимир Зеленский анонсировал формализацию гарантий в течение следующих десяти дней и отметил, что в его проекте гарантий безопасности участвуют 30 стран, входящих в "Коалицию решительных".