Зеленський зробив заяву про іноземний контингент в Україні після переговорів у США

Вашингтон, Вівторок 19 серпня 2025 03:00
UA EN RU
Зеленський зробив заяву про іноземний контингент в Україні після переговорів у США Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Поки залишається невідомим питання щодо можливого розміщення іноземного контингенту в Україні. За це відповідає "коаліція рішучих", до складу якої входять 30 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського за результати переговорів у Білому домі.

"Ми говоримо про "коаліцію рішучих", ми будемо говорити про 30 країн, ми будемо розуміти, хто з цих країн що реально по факту може запропонувати. Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хто буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба, різні формати", - зазначив він.

Зеленський додав, що дехто з країн-учасників "коаліції рішучих" не має конституційного права для розміщення військ. Але водночас такі країни мають можливість фінансувати українське виробництво.


Гарантії безпеки для України

Варто зазначити, що європейські лідери для забезпечення гарантій безпеки для України створили "коаліцію рішучих". Перед візитом президента Володимира Зеленського до США відбулося засідання коаліції.

Тоді ж "коаліція рішучих" заявила про готовність розгорнути сили стримування в Україні.

При цьому у США також почали говорити про гарантії безпеки для України. Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці було досягнуто згоди про гарантії безпеки. За його словами, США і союзники можуть надати Україні за принципом п'ятої статті НАТО, але не в межах Альянсу.

Під час зустрічі з Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки. Він пообіцяв надати Україні "дуже гарний захист" разом з Європою.

За словами президента України, деталі гарантій безпеки будуть опрацьовані впродовж 10 днів.

