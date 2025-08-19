Зеленський зробив заяву про іноземний контингент в Україні після переговорів у США

Поки залишається невідомим питання щодо можливого розміщення іноземного контингенту в Україні. За це відповідає "коаліція рішучих", до складу якої входять 30 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського за результати переговорів у Білому домі.