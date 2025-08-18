Трамп заявив, що Путін погодився надати гарантії безпеки Україні

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з європейськими лідерами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України, і це один з ключових моментів, який ми маємо врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів, зокрема, хто що робитиме", - заявив він.

Трамп зазначив, що оптимістично налаштований, що США і ЄС зможуть досягти угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України.

"І я насправді думаю, що її не буде. Я вважаю, що це значною мірою переоцінено, але ми це з'ясуємо, і я думаю, що європейські країни візьмуть на себе значну частину тягаря. Ми допоможемо їм і забезпечимо високий рівень безпеки", - додав американський президент.