Трамп заявив, що Путін погодився надати гарантії безпеки Україні
Російський диктатор Володимир Путін погодився надати Україні гарантії безпеки.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з європейськими лідерами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
"Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України, і це один з ключових моментів, який ми маємо врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів, зокрема, хто що робитиме", - заявив він.
Трамп зазначив, що оптимістично налаштований, що США і ЄС зможуть досягти угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України.
"І я насправді думаю, що її не буде. Я вважаю, що це значною мірою переоцінено, але ми це з'ясуємо, і я думаю, що європейські країни візьмуть на себе значну частину тягаря. Ми допоможемо їм і забезпечимо високий рівень безпеки", - додав американський президент.
Гарантії безпеки для України
Європейські лідери сформували "коаліцію рішучих", покликану забезпечити для України гарантії безпеки. Нещодавно ця коаліція заявила про готовність розгорнути в Україні сили стримування.
Крім того, спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці було досягнуто порозуміння щодо гарантій безпеки. За його словами, США та їхні союзники можуть надати Україні "гарантії, здатні змінити правила гри" за принципом п’ятої статті НАТО.
Посол США при НАТО Меттью Вітакер уточнив, що такі гарантії надаватимуться поза рамками Альянсу.
Під час переговорів із Володимиром Зеленським президент США підтвердив участь Вашингтона у системі гарантій, однак чи передбачатиме це присутність американських військ, поки що не зрозуміло.