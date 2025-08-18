ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп заявив, що Путін погодився надати гарантії безпеки Україні

Понеділок 18 серпня 2025 22:07
UA EN RU
Трамп заявив, що Путін погодився надати гарантії безпеки Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін погодився надати Україні гарантії безпеки.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з європейськими лідерами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України, і це один з ключових моментів, який ми маємо врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів, зокрема, хто що робитиме", - заявив він.

Трамп зазначив, що оптимістично налаштований, що США і ЄС зможуть досягти угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України.

"І я насправді думаю, що її не буде. Я вважаю, що це значною мірою переоцінено, але ми це з'ясуємо, і я думаю, що європейські країни візьмуть на себе значну частину тягаря. Ми допоможемо їм і забезпечимо високий рівень безпеки", - додав американський президент.

Гарантії безпеки для України

Європейські лідери сформували "коаліцію рішучих", покликану забезпечити для України гарантії безпеки. Нещодавно ця коаліція заявила про готовність розгорнути в Україні сили стримування.

Крім того, спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці було досягнуто порозуміння щодо гарантій безпеки. За його словами, США та їхні союзники можуть надати Україні "гарантії, здатні змінити правила гри" за принципом п’ятої статті НАТО.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер уточнив, що такі гарантії надаватимуться поза рамками Альянсу.

Під час переговорів із Володимиром Зеленським президент США підтвердив участь Вашингтона у системі гарантій, однак чи передбачатиме це присутність американських військ, поки що не зрозуміло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дональд Трамп Війна Росії проти України
Новини
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія