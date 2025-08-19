ua en ru
Розробка гарантій безпеки для України: у WSJ дізнались, хто очолить робочу групу

Вівторок 19 серпня 2025 11:29
UA EN RU
Розробка гарантій безпеки для України: у WSJ дізнались, хто очолить робочу групу Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За результатами переговорів президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських союзників створять робочу групу, яка візьме на себе створення проекту гарантій безпеки України. Очолить групу держсекретар США Марко Рубіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, майбутні гарантії безпеки для України включатимуть чотири ключові компоненти:

  • військову присутність;
  • системи протиповітряної оборони;
  • постачання озброєння;
  • механізми моніторингу припинення бойових дій.

Не виключено, що Сполучені Штати можуть надати європейським миротворцям непряму військову підтримку без введення американських військ на територію України.

Гарантії безпеки для України

Гарантії безпеки для України є одним із ключових питань зустрічі у Вашингтоні, яка відбулась вчора, 18 серпня. Раніше Трамп уже заявив, що Володимир Путін погодився на гарантії.

За його словами, така угода зможе стримати будь-яку майбутню агресію проти України. Однак належить з'ясувати, хто з європейських країн може "взяти на себе значну частину тягаря". При цьому Сполучені Штати готові забезпечити високий рівень гарантій безпеки.

Крім того, Трамп на запитання про те, чи можуть гарантії передбачати потенційну присутність американських військ на українській землі, заявив, що поки що не може відповісти на нього, але в будь-якому разі США будуть залучені до процесу.

При цьому президент України Володимир Зеленський анонсував формалізацію гарантій упродовж наступних десяти днів та зазначив, що в його проекті гарантій безпеки беруть участь 30 країн, що входять до "Коаліції рішучих".

