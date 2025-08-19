Разработка гарантий безопасности для Украины: в WSJ узнали, кто возглавит рабочую группу

По результатам переговоров президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников создадут рабочую группу, которая возьмет на себя создание проекта гарантий безопасности Украины. Возглавит группу госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Не исключено, что Соединенные Штаты могут предоставить европейским миротворцам косвенную военную поддержку без введения американских войск на территорию Украины.

По информации источников издания, будущие гарантии безопасности для Украины будут включать четыре ключевых компонента:

Гарантии безопасности для Украины является одним из ключевых вопросов встречи в Вашингтоне, которая состоялась вчера, 18 августа. Ранее Трамп уже заявил, что Владимир Путин согласился на гарантии.

По его словам, такое соглашение сможет сдержать любую будущую агрессию против Украины. Однако предстоит выяснить, кто из европейских стран может "взять на себя значительную часть бремени". При этом Соединенные Штаты готовы обеспечить высокий уровень гарантий безопасности.

Кроме того, Трамп на вопрос о том, могут ли гарантии предусматривать потенциальное присутствие американских войск на украинской земле, заявил, что пока не может ответить на него, но в любом случае США будут вовлечены в процесс.

При этом президент Украины Владимир Зеленский анонсировал формализацию гарантий в течение следующих десяти дней и отметил, что в его проекте гарантий безопасности участвуют 30 стран, входящих в "Коалицию решительных".