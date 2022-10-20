Розмову між Резніковим та головою Міноборони Ізраїлю знову перенесли, - ЗМІ
Телефонну розмову глави Міноборони України Олексія Резнікова з ізраїльським колегою Бені Ганцем перенесли. Ініціатором такого рішення була українська сторона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "13 канал".
За даними ізраїльського телеканалу, таке рішення українська влада ухвалила після того, як Ганц заявив про те, що його країна й надалі підтримуватиме Україну, але не планує розпочати постачання озброєння "з оперативних міркувань".
Зазначимо, розмову між головами оборонних відомств переносять вже вдруге. До цього вона мала відбутися у понеділок, 17 жовтня, з ініціативи України, але ізраїльська сторона відхилила пропозицію.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна направила офіційний запит Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО та ПРО для захисту неба від російських ракет.
Пізніше зміст листа України до Ізраїлю було розкрито ізраїльськими ЗМІ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.