ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розмову між Резніковим та головою Міноборони Ізраїлю знову перенесли, - ЗМІ

Новость на русском →
Четвер 20 жовтня 2022 18:18
Розмову між Резніковим та головою Міноборони Ізраїлю знову перенесли, - ЗМІ Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Телефонну розмову глави Міноборони України Олексія Резнікова з ізраїльським колегою Бені Ганцем перенесли. Ініціатором такого рішення була українська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "13 канал".

За даними ізраїльського телеканалу, таке рішення українська влада ухвалила після того, як Ганц заявив про те, що його країна й надалі підтримуватиме Україну, але не планує розпочати постачання озброєння "з оперативних міркувань".

Зазначимо, розмову між головами оборонних відомств переносять вже вдруге. До цього вона мала відбутися у понеділок, 17 жовтня, з ініціативи України, але ізраїльська сторона відхилила пропозицію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна направила офіційний запит Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО та ПРО для захисту неба від російських ракет.

Пізніше зміст листа України до Ізраїлю було розкрито ізраїльськими ЗМІ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Ізраїль Олексій Резніков
NEWS
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде