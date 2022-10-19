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ЗМІ дізналися, які системи ППО Україна попросила у Ізраїлю

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Середа 19 жовтня 2022 18:59
ЗМІ дізналися, які системи ППО Україна попросила у Ізраїлю Ілюстративне фото: ЗМІ дізналися, які системи ППО Україна попросила у Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 18 жовтня, Україна надіслала Ізраїлю офіційний запит на постачання систем протиповітряної оборони. Зокрема, українським збройним силам просили передати новітні ПРО Iron Beam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, у листі Україна уточнила, що зараз є загроза початку постачання балістичних ракет з Ірану до Росії, і в контексті цього Київ хоче розпочати співпрацю з Єрусалимом у сфері ППО та ПРО.

"Україна вкрай зацікавлена в отриманні від Ізраїлю (у найкоротші терміни) оборонних систем, зокрема: Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor та підтримку Ізраїлю в навчанні українських операторів", - наводить видання частину листа України.

Також у ньому наголошується, що позитивний досвід використання зброї Ірану в Україні призведе до подальшого вдосконалення іранського озброєння та посилить загрози для Ізраїлю.

В Axios зазначили, що офіційні особи Ізраїлю підтвердили одержання листа від України.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що його країна не постачатиме Україні летальну зброю. Водночас Києву було надано дещо інші пропозиції.

Таку заяву глава оборонного відомства Ізраїлю зробив уже після того, як стало відомо про нове прохання Києва до Єрусалиму щодо ППО.

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