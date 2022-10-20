Разговор между Резниковым и главой Минобороны Израиля снова перенесли, - СМИ

По данным израильского телеканала, такое решение украинские власти приняли после того, как Ганц заявил о том, что его страна будет и дальше поддерживать Украину, но не планирует начать поставки вооружения "по оперативным соображениям".

Отметим, разговор между главами оборонных ведомств переносят уже во второй раз. До этого он должен был состояться в понедельник, 17 октября, по инициативе Украины, но израильская сторона отклонила предложение.