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Разговор между Резниковым и главой Минобороны Израиля снова перенесли, - СМИ

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Четверг 20 октября 2022 18:18
Разговор между Резниковым и главой Минобороны Израиля снова перенесли, - СМИ Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Телефонный разговор главы Минобороны Украины Алексея Резникова с израильским коллегой Бени Ганцем перенесли. Инициатором такого решения была украинская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "13 канал".

По данным израильского телеканала, такое решение украинские власти приняли после того, как Ганц заявил о том, что его страна будет и дальше поддерживать Украину, но не планирует начать поставки вооружения "по оперативным соображениям".

Отметим, разговор между главами оборонных ведомств переносят уже во второй раз. До этого он должен был состояться в понедельник, 17 октября, по инициативе Украины, но израильская сторона отклонила предложение.

Напомним, ранее стало известно, что Украина направила официальный запрос Израилю с просьбой начать поставки систем ПВО и ПРО для защиты неба от российских ракет.

Позже содержание письма Украины Израилю было раскрыто израильскими СМИ.

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Министерство обороны Украины Израиль Алексей Резников
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