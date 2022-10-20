Разговор между Резниковым и главой Минобороны Израиля снова перенесли, - СМИ
Телефонный разговор главы Минобороны Украины Алексея Резникова с израильским коллегой Бени Ганцем перенесли. Инициатором такого решения была украинская сторона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "13 канал".
По данным израильского телеканала, такое решение украинские власти приняли после того, как Ганц заявил о том, что его страна будет и дальше поддерживать Украину, но не планирует начать поставки вооружения "по оперативным соображениям".
Отметим, разговор между главами оборонных ведомств переносят уже во второй раз. До этого он должен был состояться в понедельник, 17 октября, по инициативе Украины, но израильская сторона отклонила предложение.
Напомним, ранее стало известно, что Украина направила официальный запрос Израилю с просьбой начать поставки систем ПВО и ПРО для защиты неба от российских ракет.
Позже содержание письма Украины Израилю было раскрыто израильскими СМИ.
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