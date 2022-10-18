Ізраїль відхилив запит про переговори Ганца та Резнікова, - Haaretz

Ізраїльська сторона відхилила запит про телефонну розмову міністра оборони Бені Ганца з українським колегою Олексієм Резніковим. Сторони вже кілька тижнів намагаються узгодити переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Haaretz .

За словами джерела, розмова була запланована на понеділок, 17 жовтня, але Ізраїль відхилив запит. Видання з посиланням на неназваних українських офіційних осіб зазначає, що ізраїльська сторона сама ініціювала контакти кілька днів тому.

До цього востаннє Ганц та Резніков розмовляли у квітні. Одне з українських джерел Haaretz повідомило, що наступна бесіда планувалася на 24 серпня, але відтоді відкладалася п'ять разів. Вчорашня розмова зірвалася за кілька годин до призначеного часу.

Водночас видання наголошує, що офіційні особи Ізраїлю спростовують цю інформацію. Олексій Резніков також заявив, що йому нічого невідомо про розмову у понеділок чи будь-який інший день.