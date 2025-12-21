UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Розміщення військ Європи в Україні: Рютте зробив заяву

Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру, а також якщо Росія порушить потенційну мирну угоду. Деталі та нюанси перебувають на стадії узгодження.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bild.

У відповідь на питання журналістів Рютте зазначив, що деталі такого розміщення публічно не обговорюються. Але деякі країни висловили готовність надіслати війська до України.

"Наразі ми працюємо над конкретикою того, як має бути структурована ця "коаліція охочих": як виглядатиме розгортання? Що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються", - зазначив він, пояснюючи проблематику ситуації.

Зазначимо, 16 грудня стало відомо, що лідери країн-учасниць "Коаліції рішучих" остаточно виразили готовність розмістити в Україні сили підтримки в рамках гарантій безпеки після завершення війни.

Зокрема й Велика Британія, як і раніше, готова розмістити свої війська на території України після завершення бойових дій, підтвердив офіційний представник британського прем'єра Кіра Стармера. А сам Стармер повідомив, що розроблено план розгортання миротворчих військ в Україні після завершення війни.

В Португалії не виключають розміщення в Україні португальських військових у складі контингенту для забезпечення миру. Звісно, що таке розміщення можливо виключно після завершення війни.

НАТОУкраїнаМарк Рютте