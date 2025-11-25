Британія все ще планує розміщення військ в Україні

Велика Британія все ще готова розмістити війська в Україні після завершення будь-яких бойових дій в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника британського прем'єра Кіра Стармера, яку наводить The Guardian .

На запитання, чи готова Велика Британія досі розгортати війська на місцях, офіційний речник Стармера відповів.

"Якщо ви запитуєте мене безпосередньо, чи готова Велика Британія досі розгортати війська на місцях у разі припинення бойових дій, відповідь - так. Це наша поточна позиція", - сказав він.

Також видання пише, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр висловив співчуття українському народу через масштабні російські атаки та відзначив мужність і стійкість українців перед щоденною агресією.

Під час обговорення переговорів у Женеві та подальших дипломатичних кроків лідери наголосили на важливості забезпечення справедливого та тривалого миру для України.

Крім того, вони обговорили роботу "коаліції рішучих" та підкреслили важливість підготовки міжнародних партнерів до можливого розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій.

Планування таких заходів триває на постійній основі, зокрема після спільних зобов’язань Британії та Франції влітку.

Прем'єр і президент домовилися підтримувати регулярні контакти найближчим часом.