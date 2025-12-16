ua en ru
"Коаліція рішучих" підготувала плани щодо розгортання військ в Україні, - Стармер

Вівторок 16 грудня 2025 04:00
"Коаліція рішучих" підготувала плани щодо розгортання військ в Україні, - Стармер Фото: прем'єр Великобританії Кір Стармер (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

"Коаліція рішучих" підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та, за потреби - розгортання військ на українській території.

Про це заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, пише РБК-Україна з посиланням на APA.

"У межах "коаліції рішучих" ми мали політичний процес за участю лідерів країн, а також військовий процес за участю військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для зміцнення власних спроможностей України", - сказав британський прем'єр.

За його словами, наразі члени коаліції мають військові плани для кожного з цих напрямів.

"За потреби це передбачає й наземне розгортання, але зараз пріоритетом є досягнення справедливого й тривалого миру", - повідомив Стармер.

Іноземні війська в Україні

Про розгортання іноземного військового контингенту в Україні говорити почали вже давно. На попередніх засіданнях "коаліції рішучих", в якій беруть участь понад 30 членів, країни поділились на три табори: ті, які заявили про готовність відправити своїх військових до України при потребі, хто не готовий та ті, хто ще не визначився.

Наразі відомо, що готові піти на розміщення військових в Україні - Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія.

Гарантії безпеки

Як відомо, британський прем'єр Кір Стармер брав участь у переговорах лідерів ЄС, України та американської делегації, що пройшли в Берліні 14 та 15 грудня.

Саме у німецькій столиці Україна та партнери доопрацьовували мирний план США, зупинившись на таких важливих питаннях, як гарантії безпеки.

Окрім гарантій нинішній мирний план має ще два розділи - рамкова угода, з 20 пунктів, а також документ щодо відновлення післявоєнної України.

Що важливо, досі складним на перемовинах лишається питання територій - Україна не погоджується з тим, щоб вивести свою армію з Донбасу.

НАТО Кір Стармер Війна в Україні
