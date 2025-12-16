"Коаліція рішучих" підготувала плани щодо розгортання військ в Україні, - Стармер

"Коаліція рішучих" підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та, за потреби - розгортання військ на українській території.

Про це заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, пише РБК-Україна з посиланням на APA.

"У межах "коаліції рішучих" ми мали політичний процес за участю лідерів країн, а також військовий процес за участю військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для зміцнення власних спроможностей України", - сказав британський прем'єр. За його словами, наразі члени коаліції мають військові плани для кожного з цих напрямів. "За потреби це передбачає й наземне розгортання, але зараз пріоритетом є досягнення справедливого й тривалого миру", - повідомив Стармер.