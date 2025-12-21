Размещение войск Европы в Украине: Рютте сделал заявление

В ответ на вопрос журналистов Рютте отметил, что детали такого размещения публично не обсуждаются. Но некоторые страны выразили готовность прислать войска в Украину.

"Сейчас мы работаем над конкретикой того, как должна быть структурирована эта "коалиция желающих": как будет выглядеть развертывание? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и т.д.? Все эти элементы сейчас прорабатываются", - отметил он, объясняя проблематику ситуации.