RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Размещение войск Европы в Украине: Рютте сделал заявление

Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Некоторые европейские страны выразили готовность отправить войска в Украину для сохранения мира, а также если Россия нарушит потенциальное мирное соглашение. Детали и нюансы находятся на стадии согласования.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bild.

В ответ на вопрос журналистов Рютте отметил, что детали такого размещения публично не обсуждаются. Но некоторые страны выразили готовность прислать войска в Украину.

"Сейчас мы работаем над конкретикой того, как должна быть структурирована эта "коалиция желающих": как будет выглядеть развертывание? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и т.д.? Все эти элементы сейчас прорабатываются", - отметил он, объясняя проблематику ситуации.

 

Отметим, 16 декабря стало известно, что лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" окончательно выразили готовность разместить в Украине силы поддержки в рамках гарантий безопасности после завершения войны.

В том числе и Великобритания по-прежнему готова разместить свои войска на территории Украины после завершения боевых действий, подтвердил официальный представитель британского премьера Кира Стармера. А сам Стармер сообщил, что разработан план развертывания миротворческих войск в Украине после завершения войны.

В Португалии не исключают размещения в Украине португальских военных в составе контингента для обеспечения мира. Конечно, такое размещение возможно исключительно после завершения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОУкраинаМарк Рютте