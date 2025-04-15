Розкол у команді Трампа? Рубіо і Келлог закликали до обережності з Путіним, інші - до діалогу

Як пише видання, кілька старших помічників Трампа радять йому більш скептично ставитися до прагнення Москви до миру з Україною. Вони заявляють, що російський диктатор Володимир Путін поки що не виявляє справжньої зацікавленості в припиненні бойових дій.

За даними WSJ, група, до якої, входять держсекретар Марко Рубіо і посланець з питань України Кіт Келлог, рекомендувала Трампу проявляти більшу обережність у відносинах із Путіним. Зокрема, зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Москви про територіальні поступки з боку Києва.

"Трамп, однак, досі стоїть на боці посланника Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче укласти мир після того, як двічі зустрічався з ним у Москві", - заявило неназване джерело видання.

У статті йдеться про те, що Росія відхилила вимогу Трампа щодо припинення вогню. Ба більше Москва "повільно пішла" від його прагнення до часткового припинення бойових дій, "затягуючи час, наполягаючи на досягнутому на полі бою та прагнучи до максимальних поступок у переговорах".

"Трамп сподівається частково зупинити війну в Україні, щоб усунути серйозну перешкоду для ширшого зближення з кремлем. Часом він виглядав нетерплячим щодо Путіна, але не виконав своєї погрози запровадити нові санкції проти російського експорту нафти", - пише WSJ.

Навіть радники Трампа, які виступають за більш жорсткий підхід до Москви, підтримують його мету зупинити трирічну війну.

"Але атака балістичною ракетою Росії в неділю, внаслідок якої загинуло 34 мирних жителі і ще 100 було поранено в українському місті Суми, підкреслила розбіжності серед старших радників Трампа", - сказано у статті.

Удари Росії

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 квітня, росіяни балістикою вдарили по місту Кривий Ріг. Вибух був біля дитячого майданчика. Унаслідок такого обстрілу загинули 19 людей, серед яких дев'ятеро дітей.

А вже 13 квітня було завдано подвійного балістичного удару по місту Суми. Там уже відомо про щонайменше 35 загиблих, серед яких 11-річний хлопчик і 17-річний підліток.

Згодом Трамп назвав удар Росії по Сумах "помилкою".

Напередодні цього удару спецпосланець президента США Стів Віткофф перебував у Росії та зустрівся з Путіним. Ба більше, Reuters писало, що Віткофф заявив Трампу, що найшвидший крок до миру в Україні - це віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.