Трамп знайшов винних у війні в Україні, і це не Путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що у війні в Україні винні попередній президент Америки Джо Байден та президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп написав у Truth Social.

"Війна між Росією та Україною - це війна Байдена, а не моя. Я щойно прийшов сюди і протягом чотирьох років свого терміну не мав проблем із запобіганням цьому. Президент Путін, і всі інші, поважали вашого президента (Трампа - ред.)! Я не маю нічого спільного з цією війною, але я старанно працюю, щоб зупинити смерть і руйнування ", - заявив Трамп.

За його словами, якби у 2020 році у США нібито не були сфальсифіковані вибори президента, "ця жахлива війна ніколи б не сталася".

"Президент Зеленський і Джо Байден провели жахливу роботу, дозволивши цьому знущанню початися. Було так багато способів запобігти його запуску. Але це минуле. Тепер ми повинні змусити це зупинитись і швидко", - написав Трамп.

Не перші заяви Трампа

Нагадаємо, Трамп ще під час виборчої кампанії неодноразово обіцяв завершити війну в Україні. Однак після вступу на посаду президента США він почав робити проросійські заяви і фактично звинуватив у початку війни керівництво України.

Раніше Трамп заявляв, що Зеленський є "диктатором без виборів", адже за три роки війни він нічого нічого не зробив для завершення війни. Однак вже за декілька днів Трамп заявив, що Росія винна у війні, але також переклав провину за це на Зеленського та екс-президента США Джо Байдена.

Пізніше Трамп розкритикував заяву президента України про те, що до миру між Україною і Росією ще "далеко". За словами Трампа, це "найгірше", що міг сказати Зеленський.

Також Трамп заявляв, що зможе за добу зупинити війну в Україні. Однак з кожною подібною заявою ці строки розтягувались.

Днями Трамп знову заявив, що США розраховують, що їм вдасться домовитися з Україною і Росією про припинення бойових дій відносно скоро.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться відносно скоро домовитися з Росією та Україною про припинення бойових дій", - зазначив Трамп.

При цьому вчорашню балістичну атаку по місту Суми Трамп назвав "жахливою помилкою".

"Мені сказали, що вони припустилися помилки, це було жахливо", - сказав Трамп під час розмови з представниками ЗМІ.