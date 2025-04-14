"Це було жахливо": Трамп назвав удар по Сумах помилкою Росії
Президент США Дональд Трамп відреагував на вчорашню ракетну атаку Росії по Сумах, внаслідок якої загинули 34 людини. Американський лідер назвав це "жахливою помилкою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
"Мені сказали, що вони припустилися помилки, це було жахливо", - сказав Трамп під час розмови з представниками ЗМІ.
На запитання журналістів, що саме він має на увазі під словом "помилка", американський лідер не став уточнювати.
Натомість президент Штатів ще раз повторив, що "вони (росіяни, - ред.) зробили помилку".
"Я так вважаю. Слухайте, запитайте в них", - сказав Трамп.
Крім того, американський лідер висловив думку, що "розв'язання цієї війни (Росії з Україною, - ред.) - це зловживання владою".
"Якби я був президентом, ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну", - вчергове повторив Трамп свою тезу.
Ракетний удар РФ по Сумах на Вербну неділю
Нагадаємо, вранці 13 квітня війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами. Дана атака була по центру міста, а відбулась вона у велике свято Вербна неділя. Обстріл був у той момент, коли вулиці були заповнені людьми, що призвело до значних жертв серед мирного населення.
За останніми даними, загинуло щонайменше 34 особи, серед них є діти, а кількість поранених вже сягнула до 117 осіб, включаючи 11 дітей. Також повідомлялося, що найбільше жертв було в тролейбусі, який проїжджав повз місце вибуху.
Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, зокрема місцевий університет, а також знищено транспортні засоби. Місцева влада та рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.
Все, що відомо про наслідки російського ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.