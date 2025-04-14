Помилився в розрахунках? Трамп зробив нову заяву про винних у війні в Україні
Президент США Дональд Трамп вважає, що у війні Росії проти України "винні вже три людини". Одна з них - російський диктатор Володимир Путін.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час зустрічі з президентом Сальвадора Наїбом Букеле.
"Байден міг би зупинити це (мова про війну - ред.), Зеленський міг би зупинити це, а Путін не повинен був починати це. Мільйони людей загинули через трьох людей. Я б сказав, трьох людей. Скажімо, Путін - номер один. Але, скажімо, Байден, який й гадки не мав, що, чорт забирай, він робить, номер два. І Зеленський. Усе, що я можу зробити, це спробувати зупинити це", - заявив Трамп.
Він знову згадав, що війна Росії проти України - це нібито "війна Байдена", і він намагається її зупинити.
"Це поле для вбивств, це як Громадянська війна (імовірно, йдеться про Громадянську війну в США - ред.). Я дивлюся на супутникові знімки", - додав президент.
Заява Трампа
Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, президент США Дональд Трамп у себе в Truth Social написав, що президент України Володимир Зеленський і колишній президент США Джо Байден "виконали жахливу роботу, дозволивши війні початися".
Водночас у його пості не було жодного слова про провину російського диктатора Володимира Путіна, який напав на Україну.
До слова, Трамп уже не вперше критикує Зеленського. Зокрема, президент США заявляв, що президент України "нічого не зробив" для завершення війни проти Росії.
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