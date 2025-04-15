Раскол в команде Трампа? Рубио и Келлог призвали к осторожности с Путиным, другие - к диалогу

Как пишет издание, несколько старших помощников Трампа советуют ему более скептически относиться к стремлению Москвы к миру с Украиной. Они заявляют, что российский диктатор Владимир Путин пока не проявляет настоящей заинтересованности в прекращении боевых действий.

По данным WSJ, группа, в которую входят госсекретарь Марко Рубио и посланник по вопросам Украины Кит Келлог, рекомендовала Трампу проявлять большую осторожность в отношениях с Путиным. В частности, занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева.

"Трамп, однако, до сих пор стоит на стороне посланника Стива Уиткоффа, который считает, что Путин хочет заключить мир после того, как дважды встречался с ним в Москве", - заявил неназванный источник издания.

В статье говорится о том, что Россия отклонила требование Трампа о прекращении огня. Более того, Москва "медленно ушла" от его стремления к частичному прекращению боевых действий, "затягивая время, настаивая на достигнутом на поле боя и стремясь к максимальным уступкам в переговорах".

"Трамп надеется частично остановить войну в Украине, чтобы устранить серьезное препятствие для широкого сближения с Кремлем. Порой он выглядел нетерпеливым в отношении Путина, но не выполнил своей угрозы ввести новые санкции против российского экспорта нефти", - пишет WSJ.

Даже советники Трампа, которые выступают за более жесткий подход к Москве, поддерживают его цель остановить трехлетнюю войну.

"Но атака баллистической ракетой России в воскресенье, в результате которой погибли 34 мирных жителя и еще 100 были ранены в украинском городе Сумы, подчеркнула разногласия среди старших советников Трампа", - сказано в статье.

Удары России

Напомним, в пятницу, 4 апреля, россияне баллистикой ударили по городу Кривой Рог. Взрыв был возле детской площадки. В результате такого обстрела погибли 19 человек, среди которых девять детей.

А уже 13 апреля был нанесен двойной баллистический удар по городу Сумы. Там уже известно о по меньшей мере 35 погибших, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний подросток.

Впоследствии Трамп назвал удар России по Сумам "ошибкой".

Накануне этого удара спецпосланник президента США Стив Уиткофф находился в России и встретился с Путиным. Более того, Reuters писало, что Уиткофф заявил Трампу, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.