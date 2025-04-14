У Сумах вже 35 загиблих через ракетний удар Росії

У Сумах кількість загиблих через ракетний удар Росії по центру міста вчора, 13 квітня, зросла до 35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру в Telegram .

Водночас, за їхніми даними, постраждали 117 осіб, серед яких 15 дітей.

"Внаслідок ракетної атаки на центр міста Суми 13 квітня 2025 року загинуло 35 осіб, серед яких 11-річний хлопчик і 17-річний юнак", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Удар по Сумах

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, російські окупанти завдали по центру Сум ракетного удару. Балістичні ракети з касетною бойовою частиною розірвалися в місці великого скупчення мирних жителів. Зокрема, біля місця удару в той момент проїжджав тролейбус.

Ще вчора було відомо, що внаслідок російської атаки десятки людей загинули.

Президент Франції Еммануель Макрон, реагуючи на таку трагедію, наголосив, що Росія обирає війну замість згоди на пропозицію припинити вогонь.

За останні тижні Росія вже кілька разів здійснювала подібні теракти. Зокрема, у п'ятницю, 4 квітня, окупанти вдарили по житловому району Кривого Рогу. Ракета розірвалася біля дитячого майданчика, загинули дев'ятеро дітей.

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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