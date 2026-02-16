Розгляду не буде. Коли Військовий омбудсман точно відмовить у скарзі

Головне:

Фільтр скарг: Офіс не розглядає питання мобілізації, військового обліку, судові спори та анонімні звернення (за рідкісними винятками).

За результатами перевірки (до 30-60 днів) омбудсмен надає обов’язкові до виконання рекомендації. Як звернутися: Через електронну пошту skarha@milomb.gov.ua або форму на офіційному сайті.

Коли скаргу не розглянуть: основні причини відмови

Значна частина звернень повертається заявникам без розгляду. Військовий омбудсмен не є інстанцією для вирішення загальних правових питань.

Вам відмовлять у розгляді, якщо:

Питання цивільні: Скарга не пов’язана безпосередньо з проходженням служби.

Ви подаєте ідентичну скаргу, яку Офіс уже розглядав раніше. Анонімність: Відсутність даних заявника є підставою для відхилення (крім випадків, де вказані конкретні факти порушень, що підлягають перевірці).

Компетенція та права заявників

Офіс Військового омбудсмена розглядає скарги щодо дій чи бездіяльності командування: від питань проходження служби та переміщень до дисциплінарних стягнень.

Документ може бути як індивідуальним, так і колективним. У скарзі обов'язково мають бути:

дані заявника (ПІБ, контакти)

чіткий опис обставин порушення

інформація про орган чи особу, чиї дії оскаржуються

Додавання копій наказів чи відповідей значно пришвидшує процес.

Наслідки розгляду: перевірки та кримінальні справи

За результатами звернення Офіс може призначити перевірку, яка триває 30 робочих днів (з можливістю продовження ще на 30). Якщо під час розслідування виявлять ознаки кримінального злочину, матеріали негайно передадуть до правоохоронних органів.

Після ухвалення законопроекту №13267 інституція також отримає право самостійно складати адмінпротоколи за невиконання її законних вимог.