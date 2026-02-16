Розгляду не буде. Коли Військовий омбудсман точно відмовить у скарзі

Офіс Військового омбудсмена став ключовим інструментом захисту прав захисників, проте не кожне звернення підлягає розгляду. Порушення процедури оформлення або звернення з питань, що не належать до компетенції відомства, призводять до відмови.
Головне:
Значна частина звернень повертається заявникам без розгляду. Військовий омбудсмен не є інстанцією для вирішення загальних правових питань.
Вам відмовлять у розгляді, якщо:
Офіс Військового омбудсмена розглядає скарги щодо дій чи бездіяльності командування: від питань проходження служби та переміщень до дисциплінарних стягнень.
Документ може бути як індивідуальним, так і колективним. У скарзі обов'язково мають бути:
Додавання копій наказів чи відповідей значно пришвидшує процес.
За результатами звернення Офіс може призначити перевірку, яка триває 30 робочих днів (з можливістю продовження ще на 30). Якщо під час розслідування виявлять ознаки кримінального злочину, матеріали негайно передадуть до правоохоронних органів.
Після ухвалення законопроекту №13267 інституція також отримає право самостійно складати адмінпротоколи за невиконання її законних вимог.
Нагадаємо, що у вересні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана. У жовтні на цю посаду призначили Ольгу Решетилову. Новий офіс покликаний забезпечувати захист прав усіх військових, резервістів та добровольців. З початку 2026 року почали приймати скарги від військових, а сам Офіс запрацював 27 січня.
