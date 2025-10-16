Зеленський призначив військового омбудсмана: хто очолив нову посаду
Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом. Нова посада покликана забезпечувати захист прав усіх військових, резервістів та добровольців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
Сьогодні вранці президент України підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсманом. Іншим указом Глава держави звільнив її з посади уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.
Таким чином Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом.
"Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії", - зазначив Зеленський.
Крім того, як йдеться в заяві, триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмана. Указ про його започаткування глава держави підписав 19 вересня цього року, а також затвердив положення про нього.
"Основний пріоритет зараз - це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них", - зазначила Решетилова.
Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони - чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.
Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.
Що відомо про Ольгу Решетилову
Ольга Решетилова є співзасновницею фонду підтримки української армії "Повернись живим". Вона займалася координацією роботи фонду зі силовими структурами та безпосередньо із силами та засобами антитерористичної операції на сході України.
Решетилова неодноразово відвідувала українських військовослужбовців у зоні бойових дій, де стикалася з порушеннями прав людини. У 2015 році вона залишила "Повернись живим" та почала займатися журналістськими і громадськими розслідуваннями порушень у секторі безпеки.
У 2019 році Кабінет Міністрів призначив Решетилову членом Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
Закон про військового омбудсмена
Нагадаємо, створення інституції, яка має захищати права військовослужбовців, анонсували ще у грудні 2024 року. Законопроєкт про омбудсмена перебував у парламенті з травня 2025 року, а от у червні його вже ухвалили в першому читанні, та підтримали остаточно.
Як розповіла Ольга Решетилова, яка з 30 грудня 2024 року обіймає посаду уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців, Офіс військового омбудсмена запрацює після набрання чинності закону та підписання президентом указу про його створення.
Після цього військовий омбудсман розпочне приймати скарги військовослужбовців та проводити перевірки.