"Зниклий безвісти" відбивав позиції. Військовий омбудсмен розповіла "вражаючу" історію

Щотижня обробляють понад сотню скарг про порушення прав військових. Серед них була історія бійця, якого вважали зниклим безвісти, поки він, поранений, допомагав відбивати позиції.

Про це розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Решетилова розповіла про особливо важкі та вражаючі випадки порушень прав, з якими вже працює.

"Щотижня ми опрацьовуємо близько 100 скарг. Були випадки, коли військова частина вважала бійця зниклим безвісти, а він вижив, поранений, виходив з окупованої території й навіть допомагав відбивати позиції", - розповіла вона.

Військовий омбудсмен наголосила, що такі історії надихають працювати ще більше.

"Я погодилася на цю посаду, щоб мотивувати людей залишатися на службі чи йти служити. Якщо вдасться повернути мотивацію хоча б кільком військовим на день - значить, день прожито недаремно", - підсумувала Решетилова.