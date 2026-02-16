Рассмотрения не будет. Когда Военный омбудсмен точно откажет в жалобе

Офис Военного омбудсмена стал ключевым инструментом защиты прав защитников, однако не каждое обращение подлежит рассмотрению. Нарушение процедуры оформления или обращения по вопросам, не относящимся к компетенции ведомства, приводят к отказу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса Военного обмудсмана в Facebook.
Главное:
Значительная часть обращений возвращается заявителям без рассмотрения. Военный омбудсмен не является инстанцией для решения общих правовых вопросов.
Вам откажут в рассмотрении, если:
Офис Военного омбудсмена рассматривает жалобы на действия или бездействие командования: от вопросов прохождения службы и перемещений до дисциплинарных взысканий.
Документ может быть как индивидуальным, так и коллективным. В жалобе обязательно должны быть:
Добавление копий приказов или ответов значительно ускоряет процесс.
По результатам обращения Офис может назначить проверку, которая длится 30 рабочих дней (с возможностью продления еще на 30). Если в ходе расследования обнаружат признаки уголовного преступления, материалы немедленно передадут в правоохранительные органы.
После принятия законопроекта №13267 институция также получит право самостоятельно составлять админпротоколы за невыполнение ее законных требований.
Напомним, что в сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмане. В октябре на эту должность назначили Ольгу Решетилову. Новый офис призван обеспечивать защиту прав всех военных, резервистов и добровольцев. С начала 2026 года начали принимать жалобы от военных, а сам Офис заработал 27 января.
