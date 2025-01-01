Решетилова назвала свої основні завдання на посаді військового омбудсмена

Найголовнішим завданням військового омбудсмена буде розгляд та реагування на скарги військовослужбовців. Термін реагування буде обмеженим.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова в ефірі телемарафону.

"Найголовнішим інструментом військового омбудсмена буде розгляд і реагування на скарги. Ми хочемо в законі прописати дуже обмежений термін реагування. Можливо, три чи п'ять днів", - сказала Решетилова.

Вона розповіла, що буквально вчора отримала звернення про побиття військового в одному з підрозділів.

"Це ті випадки, коли треба дуже швидко реагувати та включати ВСП, правоохоронців, вище командування. Задача омбудсмена та його офісу буде в тому, щоб реагувати на це швидко, не відкладати звернення, бо бувають випадки, коли військовому загрожує небезпека", - зазначила омбудсмен.