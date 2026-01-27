ua en ru
В Україні запрацював Офіс військового омбудсмана: які зміни чекають захисників і їхні сім’ї

Вівторок 27 січня 2026 16:30
UA EN RU
Офіс військового омбудсмана розпочав роботу (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

З 27 січня 2026 року в Україні офіційно розпочав роботу Офіс військового омбудсмана - постійно діючий орган, створений для цивільного контролю за сектором безпеки та оборони.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Офісу військового омбудсмана у Facebook.

Що зміниться для військових

"Наступний крок - ухвалення закону, який передбачатиме адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог військового омбудсмана. Ми усвідомлюємо покладену на інституцію відповідальність та увагу до нашої роботи", - заявила військовий омбудсман Ольга Решетилова.

Відтепер Офіс розглядатиме скарги, а не звичайні звернення. Нові строки реагування скоротилися:

  • до 10 днів - стандартний розгляд (раніше було 30 днів);
  • до 3 днів - у випадку загрози життю та здоров’ю.

Крім того, команда омбудсмана має право на повноцінні перевірки у військових формуваннях та невідкладний прийом від керівників органів державної влади та військового управління.

Зазначимо, що пошта для прийому скарг працює із січня, щоденно на неї надходить 110-130 звернень.

За словами першого заступника військового омбудсмана Руслана Циганкова, найбільше звернень надходить щодо медичного забезпечення, а також переведення в інші військові частини. А от щодо бойового застосування кадрів - небагато, але це може бути пов'язане із тим, що військовим може бути фізично складно подати скарги, бо перебувають на завданні.

Що було раніше

Ще до офіційного старту роботи команда омбудсмана:

  • опрацьовувала звернення військових;
  • проводила виїзні моніторинги у підрозділах;
  • надавала рекомендації щодо вирішення проблем у війську.

До призначення на посаду військового омбудсмана Ольга Решетилова майже 10 місяців обіймала посаду Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх родин, а також працювала над законопроектом "Про військового омбудсмана", ухваленим 17 вересня 2025 року.

Куди звертатися

Подати скаргу можна на електронну пошту: skarha@milomb.gov.ua. Невдовзі також запрацює гаряча лінія та можливість подати скаргу через застосунок Армія+.

Хто може звернутись до військового омбудсмена

Раніше ми писали про те, що з січня в Україні запрацювала єдина електронна пошта військового омбудсмена для скарг і звернень. Зі своїми запитами туди можна звертатись, якщо ті стосуються питань проходження служби, можуть:

  • військовослужбовці;
  • їхні рідні;
  • уповноважені військовими особи.

Нагадаємо, у вересні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Військового омбудсмана". Він передбачає запровадження посади для цивільного контролю за дотриманням прав військовослужбовців, резервістів та інших осіб, залучених до оборони країни.

