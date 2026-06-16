"Розчищають під торгівлю": у КМДА прокоментували долю Лук'янівського ринку

Головне: Приватна власність: Ринок належить ТОВ "Квіткова галявина", тому місто не має повноважень впливати на плани щодо його капітальної відбудови.

Ринок належить ТОВ "Квіткова галявина", тому місто не має повноважень впливати на плани щодо його капітальної відбудови. Поточні роботи: Адміністрація ринку розпочала розчищення території, щоб відновити роботу торговельних майданчиків.

Адміністрація ринку розпочала розчищення території, щоб відновити роботу торговельних майданчиків. Оформлення компенсації: Власник проводить оцінку пошкоджень згідно із законом про компенсацію за знищене або пошкоджене майно внаслідок воєнних дій.

Власник проводить оцінку пошкоджень згідно із законом про компенсацію за знищене або пошкоджене майно внаслідок воєнних дій. Відсутність рішень: Поки немає офіційної інформації про плани щодо повноцінної реконструкції ринку.

Статус об’єкта та позиція міста

У профільному департаменті зазначили, що Лук'янівський ринок є приватною власністю ТОВ "Квіткова галявина", тому місто не може безпосередньо впливати на процес відбудови.

"Власник пошкодженого майна здійснює оформлення відповідних документів, зокрема за результатами проведених обстежень, для встановлення фактичного обсягу пошкоджень та вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна", - повідомили в КМДА.

Адміністрація ринку вже розпочала першочергові роботи на об’єкті

"Як повідомлено адміністрацією ринку "Лук’янівський", здійснюється розчищення підпорядкованої території з метою організації торгівлі", - йдеться у відповіді Департаменту.

Станом на 16 червня 2026 року, чіткої відповіді щодо капітальної реконструкції ринку ще немає.

"Що стосується відбудови зазначеного об’єкта, то інформації стосовно остаточно прийнятого власником рішення із зазначеного питання на сьогодні немає", - підсумували у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Водночас на питання редакції, чи передбачає міська влада можливість долучитись фінансово до відбудови, у Департаменті не відповіли.