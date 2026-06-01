Символ протидії ворогу: кияни збирають підписи для відбудови Лук’янівського ринку

Мешканці столиці закликають владу розпочати відновлення Лук’янівського ринку, який постраждав від ракетної атаки 24 травня 2026 року. Відповідна петиція на сайті Київради вже майже зібрала необхідну підтримку для розгляду.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію .

Автори звернення наголошують, що Лук’янівський ринок є важливою частиною соціального та економічного життя району. Відбудова простору, на їхню думку, стане символом стійкості Києва та підтримки міської громади.

"Лук’янівський ринок - це не лише торговельний об’єкт. Це частина живої історії Києва, місце роботи десятків людей, джерело доступних продуктів для тисяч мешканців та важливий елемент соціального життя району", - йдеться у зверненні.

У петиції просять:

провести оперативну оцінку збитків та оприлюднити план відновлення ринку;

передбачити фінансування відбудови з міського бюджету та міжнародної допомоги;

забезпечити підтримку підприємців і працівників, які втратили місце роботи;

зберегти історичну та соціальну функцію ринку, не допустивши його ліквідації чи забудови іншими комерційними об’єктами;

розпочати відновлювальні роботи у максимально короткі строки.

Петиція за тиждень отримала понад 5500 підписів, що свідчить про високий запит суспільства на відновлення цієї локації.