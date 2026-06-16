"Расчищают под торговлю": в КГГА прокомментировали судьбу Лукьяновского рынка

Главное: Частная собственность: Рынок принадлежит ООО "Цветочная поляна", поэтому город не имеет полномочий влиять на планы по его капитальному восстановлению.

Рынок принадлежит ООО "Цветочная поляна", поэтому город не имеет полномочий влиять на планы по его капитальному восстановлению. Текущие работы: Администрация рынка приступила к расчистке территории, чтобы возобновить работу торговых площадок.

Администрация рынка приступила к расчистке территории, чтобы возобновить работу торговых площадок. Оформление компенсации: Владелец проводит оценку повреждений в соответствии с законом о компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество в результате военных действий.

Владелец проводит оценку повреждений в соответствии с законом о компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество в результате военных действий. Отсутствие решений: Пока нет официальной информации о планах полноценной реконструкции рынка.

Статус объекта и позиция города

В профильном департаменте отметили, что Лукьяновский рынок является частной собственностью ООО "Квиткова галявина", поэтому город не может напрямую влиять на процесс восстановления.

"Владелец поврежденного имущества оформляет соответствующие документы, в частности по результатам проведенных обследований, для установления фактического объема повреждений и совершения других действий, предусмотренных Законом Украины !О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества", - сообщили в КГГА.

Администрация рынка уже приступила к первоочередным работам на объекте

"Как сообщила администрация рынка "Лукьяновский", ведется расчистка подведомственной территории с целью организации торговли", - говорится в ответе Департамента.

По состоянию на 16 июня 2026 года четкого ответа относительно капитальной реконструкции рынка пока нет.

"Что касается восстановления указанного объекта, то информации об окончательно принятом владельцем решении по данному вопросу на сегодняшний день нет", - подытожили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства.

В то же время на вопрос редакции о том, планируют ли городские власти выделить хоть какие-то средства на восстановление, в Департаменте не ответили.