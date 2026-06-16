"Расчищают под торговлю": в КГГА прокомментировали судьбу Лукьяновского рынка

Рынок "Лукьяновский", пострадавший в результате массированного обстрела Киева, до сих пор находится на этапе ликвидации последствий атаки. Владелец объекта пока не принял решения о его восстановлении.
Об этом на запрос РБК-Украина сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.
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В профильном департаменте отметили, что Лукьяновский рынок является частной собственностью ООО "Квиткова галявина", поэтому город не может напрямую влиять на процесс восстановления.
"Владелец поврежденного имущества оформляет соответствующие документы, в частности по результатам проведенных обследований, для установления фактического объема повреждений и совершения других действий, предусмотренных Законом Украины !О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества", - сообщили в КГГА.
"Как сообщила администрация рынка "Лукьяновский", ведется расчистка подведомственной территории с целью организации торговли", - говорится в ответе Департамента.
По состоянию на 16 июня 2026 года четкого ответа относительно капитальной реконструкции рынка пока нет.
"Что касается восстановления указанного объекта, то информации об окончательно принятом владельцем решении по данному вопросу на сегодняшний день нет", - подытожили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства.
В то же время на вопрос редакции о том, планируют ли городские власти выделить хоть какие-то средства на восстановление, в Департаменте не ответили.
В ночь на 24 мая Россия подвергла Киев массированной атаке. Больше всего от обстрела пострадала Лукьяновка. В результате прямого попадания сгорел Лукьяновский рынок и торговый центр "Квадрат". Также повреждения получили жилой дом и станция метро "Лукьяновская".
Киевляне создали петицию, в которой призвали власти приступить к восстановлению Лукьяновского рынка. Она быстро набрала необходимое количество голосов и сейчас находится на рассмотрении в КГГА.