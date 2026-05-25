Станцію метро "Лук'янівська" пропонують перейменувати: у Києві з'явилася петиція
На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію з пропозицією змінити назву станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену "Лук'янівська" на "Непереможна". Автор звернення вважає, що такий крок допоможе увічнити сучасну історію боротьби столиці.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію.
Головне:
- Нова ініціатива: Петиція №14255 пропонує дати пошкодженій станції нову символічну назву - "Непереможна".
- Символ стійкості: Автор ідеї наголошує, що ця локація вже стала уособленням здатності Києва відновлюватися після важких ударів.
- Контекст руйнувань: Пропозиція з'явилася наступного дня після масштабного обстрілу 24 травня, під час якого суттєво постраждав вестибюль станції.
- Збір підписів під ініціативою стартував сьогодні, 25 травня.
Чому кияни пропонують змінити назву
Петицію створив Дмитро Ніколаєвський. За його словами, Київ має активніше фіксувати у міському просторі події сучасної повномасштабної війни та героїзм містян.
"Нам треба увічнювати наше героїчне сьогодення. Станція вже стала символом стійкості українців та здатності столиці відновлюватись попри постійні напади з боку ворога", - підкреслює ініціатор перейменування.
Зараз триває збір голосів. Для того, щоб міська влада та профільна комісія Київради розглянули це звернення, петиція має набрати 6 000 підписів протягом наступних 59 днів.
Петиція має назбирати 6 тис. голосів, щоб її розглянула влада (скриншот)
Обстріл Лук'янівки 24 травня: що відомо про наслідки
Нагадаємо, в ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву. Абсолютно усі райони столиці зазнали пошкоджень, найбільше - Лук'янівка. Внаслідок прямого влучання вщент згорів торгово центр "Квадрат" та Лук'янівський ринок.
Під удар також потрарив житловий будинок. Частина конструкції обвалилась. Ушкоджень зазнав і вестибюль станції метро "Лук'янівська". Кілька годин вона не працювала.
Зазначимо, що цей мікрорайон регулярно потрапляє під російські обстріли.
