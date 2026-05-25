Станцію метро "Лук'янівська" пропонують перейменувати: у Києві з'явилася петиція

16:46 25.05.2026 Пн
2 хв
Яку назву може отримати станція?
aimg Василина Копитко
Станцію метро "Лук'янівська" пропонують перейменувати: у Києві з'явилася петиція Мікрорайон Лук'янівка регулярно зазначає пошкоджень через російські обстріли (фото: РБК-Україна)
На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію з пропозицією змінити назву станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену "Лук'янівська" на "Непереможна". Автор звернення вважає, що такий крок допоможе увічнити сучасну історію боротьби столиці.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію.

Головне:

  • Нова ініціатива: Петиція №14255 пропонує дати пошкодженій станції нову символічну назву - "Непереможна".
  • Символ стійкості: Автор ідеї наголошує, що ця локація вже стала уособленням здатності Києва відновлюватися після важких ударів.
  • Контекст руйнувань: Пропозиція з'явилася наступного дня після масштабного обстрілу 24 травня, під час якого суттєво постраждав вестибюль станції.
  • Збір підписів під ініціативою стартував сьогодні, 25 травня.

Чому кияни пропонують змінити назву

Петицію створив Дмитро Ніколаєвський. За його словами, Київ має активніше фіксувати у міському просторі події сучасної повномасштабної війни та героїзм містян.

"Нам треба увічнювати наше героїчне сьогодення. Станція вже стала символом стійкості українців та здатності столиці відновлюватись попри постійні напади з боку ворога", - підкреслює ініціатор перейменування.

Зараз триває збір голосів. Для того, щоб міська влада та профільна комісія Київради розглянули це звернення, петиція має набрати 6 000 підписів протягом наступних 59 днів.

Станцію метро &quot;Лук'янівська&quot; пропонують перейменувати: у Києві з'явилася петиціяПетиція має назбирати 6 тис. голосів, щоб її розглянула влада (скриншот)

Обстріл Лук'янівки 24 травня: що відомо про наслідки

Нагадаємо, в ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву. Абсолютно усі райони столиці зазнали пошкоджень, найбільше - Лук'янівка. Внаслідок прямого влучання вщент згорів торгово центр "Квадрат" та Лук'янівський ринок.

Під удар також потрарив житловий будинок. Частина конструкції обвалилась. Ушкоджень зазнав і вестибюль станції метро "Лук'янівська". Кілька годин вона не працювала.

Більше про масштаби пошкодження читайте у репортажі РБК-Україна у перші години після атаки на Лук'янівку. Зазначимо, що цей мікрорайон регулярно потрапляє під російські обстріли.

КМДА Київ Обстріл Києва Метро
