Приліт по Лук'янівському ринку в Києві: в РДА оцінили перспективи компенсацій

Після російського удару по Лук'янівці у Києві понад 190 людей звернулися по матеріальну допомогу. Але компенсації постраждалим підприємцям - під питанням.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив перший заступник голови Шевченківської РДА Олег Чуздюк.

За його словами внаслідок російської атаки офіційно підтверджено загибель трьох людей, ще близько 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Подаються дуже багато людей на компенсацію, зокрема 190 осіб звернулися за допомогою, хоча б базово-матеріальну допомогу у формі 10 тисяч для базових потреб", - повідомив Чуздюк.

Крім того, за його словами, близько восьми осіб довелося тимчасово відселити.

Що буде з Лук'янівським ринком

Коментуючи питання відновлення пошкоджених торговельних об'єктів, представник Шевченківської РДА зазначив, що суб'єкти господарювання можуть скористатися державними програмами підтримки та кредитування.

Водночас він звернув увагу, що Лук'янівський ринок може не підпадати під частину програм компенсації, оскільки займається торгівлею, а не виробництвом.

"На рівні держави є три програми, за якими можуть звернутися суб'єкти господарювання. Однак, на жаль, на мій погляд, Лук'янівський ринок туди не підпадає, оскільки він не здійснює виробництво, він здійснює торгівлю", - пояснив посадовець.

За його словами, підприємцям насамперед необхідно максимально зафіксувати всі збитки, провести відповідні експертизи та підготувати пакет документів для подальшого розгляду на рівні профільних відомств.