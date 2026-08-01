Розбиті будинки й згорілі авто: який вигляд має Київ після удару РФ (відео)

Масована атака Росії в ніч на 1 серпня залишила після себе зруйновані житлові будинки, понівечені вулиці та згорілі автомобілі.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Кореспондент РБК-Україна відвідав місце одного з російських ударів у Солом'янському районі столиці, який став одним із найбільш постраждалих під час нічної атаки.

Внаслідок російського обстрілу тут пошкоджено та частково зруйновано житлові будинки. Ударною хвилею вибило вікна, а припарковані поруч автомобілі зазнали значних пошкоджень або повністю згоріли.

Відео з місця події демонструє масштаби руйнувань, яких зазнав житловий квартал після нічної російської атаки.

На місці продовжують працювати рятувальники, комунальні служби та правоохоронці, які ліквідовують наслідки атаки й документують черговий воєнний злочин Росії.

Атака Києва

У ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ та область.

У столиці загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.

Руйнування та пожежі зафіксували в Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському районах.

Також пошкоджень зазнала будівля посольства Литви в Україні.