Розбиті будинки й згорілі авто: який вигляд має Київ після удару РФ (відео)
Масована атака Росії в ніч на 1 серпня залишила після себе зруйновані житлові будинки, понівечені вулиці та згорілі автомобілі.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Кореспондент РБК-Україна відвідав місце одного з російських ударів у Солом'янському районі столиці, який став одним із найбільш постраждалих під час нічної атаки.
Внаслідок російського обстрілу тут пошкоджено та частково зруйновано житлові будинки. Ударною хвилею вибило вікна, а припарковані поруч автомобілі зазнали значних пошкоджень або повністю згоріли.
Відео з місця події демонструє масштаби руйнувань, яких зазнав житловий квартал після нічної російської атаки.
На місці продовжують працювати рятувальники, комунальні служби та правоохоронці, які ліквідовують наслідки атаки й документують черговий воєнний злочин Росії.
Атака Києва
У ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ та область.
У столиці загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.
Руйнування та пожежі зафіксували в Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському районах.
Також пошкоджень зазнала будівля посольства Литви в Україні.
Після атаки президент Володимир Зеленський пояснив, що сили ППО змогли збити лише одну балістичну ракету через дефіцит ракет-перехоплювачів до систем Patriot.
Президент закликав партнерів прискорити постачання Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони, наголосивши, що кожен додатковий пакет антибалістичних ракет допомагає рятувати життя мирних жителів.