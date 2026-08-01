ua en ru
Сб, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Розбиті будинки й згорілі авто: який вигляд має Київ після удару РФ (відео)

12:54 01.08.2026 Сб
2 хв
Наслідки нічного удару по столиці можна побачити на кадрах із місця одного з прильотів
aimg Марія Науменко
Розбиті будинки й згорілі авто: який вигляд має Київ після удару РФ (відео) Фото: рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по Києву (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Масована атака Росії в ніч на 1 серпня залишила після себе зруйновані житлові будинки, понівечені вулиці та згорілі автомобілі.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Кореспондент РБК-Україна відвідав місце одного з російських ударів у Солом'янському районі столиці, який став одним із найбільш постраждалих під час нічної атаки.

Внаслідок російського обстрілу тут пошкоджено та частково зруйновано житлові будинки. Ударною хвилею вибило вікна, а припарковані поруч автомобілі зазнали значних пошкоджень або повністю згоріли.

Відео з місця події демонструє масштаби руйнувань, яких зазнав житловий квартал після нічної російської атаки.

На місці продовжують працювати рятувальники, комунальні служби та правоохоронці, які ліквідовують наслідки атаки й документують черговий воєнний злочин Росії.

Атака Києва

У ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ та область.

У столиці загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.

Руйнування та пожежі зафіксували в Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському районах.

Також пошкоджень зазнала будівля посольства Литви в Україні.

Після атаки президент Володимир Зеленський пояснив, що сили ППО змогли збити лише одну балістичну ракету через дефіцит ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Президент закликав партнерів прискорити постачання Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони, наголосивши, що кожен додатковий пакет антибалістичних ракет допомагає рятувати життя мирних жителів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Російська Федерація Україна Ракетна атака
Новини
ЗСУ вдарили по Криму: уражено мости, базу катерів і об'єкти Чорноморського флоту РФ
ЗСУ вдарили по Криму: уражено мости, базу катерів і об'єкти Чорноморського флоту РФ
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись