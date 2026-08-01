Зеленський: ракет до Patriot немає, це заохочує Росію до ударів

Атака Росії в ніч на 1 серпня вкотре показала, що навіть сучасні системи ППО не можуть повністю захистити країну без достатнього запасу ракет-перехоплювачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, упродовж ночі російські війська завдали масованого удару по Україні.

Росія застосувала 35 ракет, із яких 27 були балістичними, а також 185 ударних безпілотників різних типів. Основною ціллю атаки став Київ.

Зеленський пояснив, що українським силам ППО вдалося збити лише одну балістичну ракету через відсутність достатньої кількості ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

"Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до Patriot. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", - наголосив президент.

Глава держави закликав міжнародних партнерів прискорити постачання Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

"Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати й зупинити в Україні. Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв", - підсумував Зеленський.