У Києві через нічну атаку РФ пошкоджено посольство Литви

Під час масованої атаки Росії на Київ вночі 1 серпня була пошкоджена будівля посольства Литви в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в.о. міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

"Унаслідок масованої російської атаки на Київ будівля посольства Литви зазнала незначних пошкоджень. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", - повідомив Сибіга.

Він зазначив, що російський терор не щадить нікого та не поважає жодних міжнародних норм, зокрема положень Віденської конвенції. І зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони.

"Висловлюємо солідарність із Литвою, моїм колегою Кястутісом Будрісом, Послом Інгою Станітє-Толочкєнє та всіма нашими друзями в Міністерстві закордонних справ Литви. Ми готові надати всю необхідну допомогу", - додав міністр.