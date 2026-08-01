У Києві через нічну атаку РФ пошкоджено посольство Литви
Під час масованої атаки Росії на Київ вночі 1 серпня була пошкоджена будівля посольства Литви в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в.о. міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.
"Унаслідок масованої російської атаки на Київ будівля посольства Литви зазнала незначних пошкоджень. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", - повідомив Сибіга.
Він зазначив, що російський терор не щадить нікого та не поважає жодних міжнародних норм, зокрема положень Віденської конвенції. І зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони.
"Висловлюємо солідарність із Литвою, моїм колегою Кястутісом Будрісом, Послом Інгою Станітє-Толочкєнє та всіма нашими друзями в Міністерстві закордонних справ Литви. Ми готові надати всю необхідну допомогу", - додав міністр.
As a result of Russia’s massive attack on Kyiv, the Lithuanian embassy suffered limited damage. Luckily, no employees have been harmed.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 1, 2026
Russian terror spares no one and does not respect any international norms, including the Vienna convention. It can only be stopped through… pic.twitter.com/cDxQXrNyhG
Ракетна атака на Київ
Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити лише 1 балістичну ракету із 27.
Основний напрямок удару - Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.
Росіяни масовано атакували балістикою Київ балістикою.
Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.
Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.