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Разбиты дома и сгоревшие авто: как выглядит Киев после удара РФ (видео)

12:54 01.08.2026 Сб
2 мин
Последствия ночного удара по столице можно увидеть на кадрах с места одного из прилетов
aimg Мария Науменко
Разбиты дома и сгоревшие авто: как выглядит Киев после удара РФ (видео) Фото: спасатели ликвидируют последствия российского удара по Киеву (Getty Images)
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Массированная атака России в ночь на 1 августа оставила после себя разрушенные жилые дома, изуродованные улицы и сгоревшие автомобили.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Корреспондент РБК-Украина посетил место одного из российских ударов в Соломенском районе столицы, ставшего одним из наиболее пострадавших во время ночной атаки.

В результате российских обстрелов здесь повреждены и частично разрушены жилые дома. Ударной волной выбило окна, а припаркованные рядом автомобили получили значительные повреждения или полностью сгорели.

Видео с места происшествия демонстрирует масштабы разрушений, понесенных жилым кварталом после ночной российской атаки.

На месте продолжают работать спасатели, коммунальные службы и правоохранители, ликвидирующие последствия атаки и документирующие очередное военное преступление России.

Атака Киева

В ночь на 1 августа Россия совершила массированную атаку на Киев и область.

В столице погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.

Разрушения и пожары были зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах.

Также повреждения получило здание посольства Литвы в Украине.

После атаки президент Владимир Зеленский объяснил, что силы ПВО смогли сбить лишь одну баллистическую ракету из-за дефицита ракет-перехватчиков к системам Patriot.

Президент призвал партнеров ускорить поставки Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны, отметив, что каждый дополнительный пакет антибалистических ракет помогает спасать жизнь мирных жителей.

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