Разбиты дома и сгоревшие авто: как выглядит Киев после удара РФ (видео)
Массированная атака России в ночь на 1 августа оставила после себя разрушенные жилые дома, изуродованные улицы и сгоревшие автомобили.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Корреспондент РБК-Украина посетил место одного из российских ударов в Соломенском районе столицы, ставшего одним из наиболее пострадавших во время ночной атаки.
В результате российских обстрелов здесь повреждены и частично разрушены жилые дома. Ударной волной выбило окна, а припаркованные рядом автомобили получили значительные повреждения или полностью сгорели.
Видео с места происшествия демонстрирует масштабы разрушений, понесенных жилым кварталом после ночной российской атаки.
На месте продолжают работать спасатели, коммунальные службы и правоохранители, ликвидирующие последствия атаки и документирующие очередное военное преступление России.
Атака Киева
В ночь на 1 августа Россия совершила массированную атаку на Киев и область.
В столице погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.
Разрушения и пожары были зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах.
Также повреждения получило здание посольства Литвы в Украине.
После атаки президент Владимир Зеленский объяснил, что силы ПВО смогли сбить лишь одну баллистическую ракету из-за дефицита ракет-перехватчиков к системам Patriot.
Президент призвал партнеров ускорить поставки Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны, отметив, что каждый дополнительный пакет антибалистических ракет помогает спасать жизнь мирных жителей.