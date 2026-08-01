Разбиты дома и сгоревшие авто: как выглядит Киев после удара РФ (видео)

Массированная атака России в ночь на 1 августа оставила после себя разрушенные жилые дома, изуродованные улицы и сгоревшие автомобили.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Корреспондент РБК-Украина посетил место одного из российских ударов в Соломенском районе столицы, ставшего одним из наиболее пострадавших во время ночной атаки.

В результате российских обстрелов здесь повреждены и частично разрушены жилые дома. Ударной волной выбило окна, а припаркованные рядом автомобили получили значительные повреждения или полностью сгорели.

Видео с места происшествия демонстрирует масштабы разрушений, понесенных жилым кварталом после ночной российской атаки.

На месте продолжают работать спасатели, коммунальные службы и правоохранители, ликвидирующие последствия атаки и документирующие очередное военное преступление России.

Атака Киева

В ночь на 1 августа Россия совершила массированную атаку на Киев и область.

В столице погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.

Разрушения и пожары были зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах.

Также повреждения получило здание посольства Литвы в Украине.