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У Ростові пролунали вибухи, в області працює ППО

Четвер 21 листопада 2024 04:22
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У Ростові пролунали вибухи, в області працює ППО Ілюстративне фото: у російському місті Ростов пролунали вибухи на тлі повітряної атаки (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Ростовській області (РФ) у ніч проти 21 листопада пролунали вибухи, в регіоні була розпочата робота систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та російські Telegram-канали.

В мережі стали з'являтися публікації про вибухи в Ростовській області ближче до третьої години ночі за місцевим часом.

Також пізніше мешканці Ростова розповіли в інтернеті, що у місті було чути гучний вибух, та "хлопки" у небі над населеним пунктом.

У Ростові пролунали вибухи, в області працює ППО

У Ростові пролунали вибухи, в області працює ППО

Крім того, російські медіа пишуть, що перед вибухами у районі Північного лунала сирена.

"Доповнення. Попередньо - збили БПЛА. Офіційних коментарів наразі немає", - йдеться в публікації Telegram-каналу "Это Ростов".

В мережі також оприлюднили відео, на якому можна почути сирену, а пізніше звуки, схожі на приглушені вибухи або на стрільбу внаслідок роботи, вірогідно, засобів ППО.

Разом з тим заяв від представників місцевої влади, або офіційних осіб щодо повітряної атаки або її наслідків у Ростовській області - нема.

Атаки дронів у Ростовській області

Нагадаємо, що у Ростовській області вибухи на тлі заяв у РФ про повітряні атаки відбуваються далеко не вперше.

Так, наприклад, на початку листопада невідомий безпілотник атакував військовий полігон біля міста Новочеркаськ у Ростовській області. Це було місце розташування російських строковиків.

Наприкінці вересня після атаки дронів спалахнула потужна лісова пожежа у Мілютинському районі цього регіону. При цьому росЗМІ писали, що БПЛА могли тоді атакувати військовий аеродром "Міллерово" у Ростовській області. Зокрема, супутники фіксували пожежу у районі цього летовища.

Також повідомлялося, що у ніч проти 3 серпня дрони атакували у Морозовську Ростовської області місцевий військовий аеродром.

Додамо, в середині червня також з'явилася інформація про те, що Морозовськ атакували БПЛА, після чого у місті виникла пожежа та були проблеми зі світлом.

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Ростовська область Ростов Вибухи Атака дронів
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