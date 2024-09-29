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У Ростовській області не можуть загасити потужну пожежу після атаки дронів (відео)

Ростов, Неділя 29 вересня 2024 12:44
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У Ростовській області не можуть загасити потужну пожежу після атаки дронів (відео) Фото: у Ростовській області РФ сильна пожежа після атаки дронів (t.me/rostov_glavniy)
Автор: Наталія Юрченко

У Ростовській області Росії після атаки дронів спалахнула потужна лісова пожежа. Її не можуть загасити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубова у Telegram.

За його словами, через падіння безпілотника у Мілютинському районі Ростовської області спалахнула лісова пожежа. Вогонь поширився щонайменше на 20 гектарів.

Російський чиновник поскаржився, що пожежу не можуть загасити через сильний вітер. До ліквідації загоряння залучили вертоліт.

"У гасінні задіяні необхідні сили та засоби. Роботу пожежників ускладнює сильний вітер. Для боротьби з вогнем вилетів гелікоптер МНС", - написав Голубєв.

Губернатор Ростовської області запевнює, що загрози для розповсюдження вогню на населені пункти немає.

Нічні вибухи у Росії

Цієї ночі у відразу у декількох областях Росії було гучно. У Краснодарському краї РФ пролунали вибухи і спалахнула пожежа біля військового аеродрому Єйськ. Місцеві пабліки пишуть, що там могли зберігати ракети "Кинджал".

Також у вибухи лунали у Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській, Воронезькій та Саратовській областях.

У Волгоградській області, ймовірно, був атакований ще один арсенал зі зброєю армії РФ. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, там зберігали іранські балістичні ракети.

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Російська Федерація Ростовська область Пожежа Атака дронів
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