У Ростовській області не можуть загасити потужну пожежу після атаки дронів (відео)

У Ростовській області Росії після атаки дронів спалахнула потужна лісова пожежа. Її не можуть загасити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубова у Telegram.

Губернатор Ростовської області запевнює, що загрози для розповсюдження вогню на населені пункти немає.

"У гасінні задіяні необхідні сили та засоби. Роботу пожежників ускладнює сильний вітер. Для боротьби з вогнем вилетів гелікоптер МНС", - написав Голубєв.

Російський чиновник поскаржився, що пожежу не можуть загасити через сильний вітер. До ліквідації загоряння залучили вертоліт.

За його словами, через падіння безпілотника у Мілютинському районі Ростовської області спалахнула лісова пожежа. Вогонь поширився щонайменше на 20 гектарів.

Нічні вибухи у Росії

Цієї ночі у відразу у декількох областях Росії було гучно. У Краснодарському краї РФ пролунали вибухи і спалахнула пожежа біля військового аеродрому Єйськ. Місцеві пабліки пишуть, що там могли зберігати ракети "Кинджал".

Також у вибухи лунали у Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській, Воронезькій та Саратовській областях.

У Волгоградській області, ймовірно, був атакований ще один арсенал зі зброєю армії РФ. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, там зберігали іранські балістичні ракети.

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