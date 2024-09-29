Аеродром "Міллерово" в Ростовській області могли атакувати дрони, - росЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Видання з посилання на власні джерела в екстерних службах пише, що аеродром "Міллерово" у ніч на 29 вересня атакували понад 20 дронів. Росіяни стверджують, що всі безпілотники були збиті. Про пошкодження невідомо.

Система моніторингу пожеж NASA фіксує пожежі біля військового аеродрому.

У Міноборони РФ раніше заявили, що за ніч над Ростовською областю нібито збили 18 дронів. За словами губернатора регіону, 13 з них нібито знищили у Міллерівському районі.

Варто зазначити, що військовий аеродром "Міллерово" у Ростовській області вже був неодноразово атакований. Остання атака була у липні 2024 року.

На цьому летовищі, за відкритими даними, базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії повітряно-космічних сил РФ.