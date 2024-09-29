ua en ru
Нд, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Аеродром "Міллерово" в Ростовській області могли атакувати дрони, - росЗМІ

Міллерово, Неділя 29 вересня 2024 13:15
UA EN RU
Аеродром "Міллерово" в Ростовській області могли атакувати дрони, - росЗМІ Фото: аеродром "Міллерово" в Ростовській області могли атакувати дрони (скриншот з відео)
Автор: Наталія Юрченко

Військовий аеродром "Міллерово" у Ростовській області могли атакувати дрони. Супутники фіксують пожежу у районі аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Видання з посилання на власні джерела в екстерних службах пише, що аеродром "Міллерово" у ніч на 29 вересня атакували понад 20 дронів. Росіяни стверджують, що всі безпілотники були збиті. Про пошкодження невідомо.

Система моніторингу пожеж NASA фіксує пожежі біля військового аеродрому.

Аеродром &quot;Міллерово&quot; в Ростовській області могли атакувати дрони, - росЗМІ

У Міноборони РФ раніше заявили, що за ніч над Ростовською областю нібито збили 18 дронів. За словами губернатора регіону, 13 з них нібито знищили у Міллерівському районі.

Варто зазначити, що військовий аеродром "Міллерово" у Ростовській області вже був неодноразово атакований. Остання атака була у липні 2024 року.

На цьому летовищі, за відкритими даними, базується 31-й винищувальний авіаційний полк з 1-ї змішаної авіаційної дивізії повітряно-космічних сил РФ.

Вибухи у Росії

Міноборони РФ заявило, що цієї ночі над регіонами Росії нібито знищили 125 дронів. При цьому у Волгоградській області РФ міг бути атакований склад зброї. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що на арсеналі зберігалася іранська балістика.

Також у мережі пишуть про атаку на військовий аеродром Єйськ у Краснодарському краї РФ.

У Ростовській області після атаки спалахнула потужна лісова пожежа, її не можуть загасити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ростовська область Атака дронів
NEWS
ТЦК може звернутися до поліції для затримання ухилянта: за яких умов
ТЦК може звернутися до поліції для затримання ухилянта: за яких умов
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським