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Ростовську область атакували дрони, на місці влучання виникла пожежа, - ЗМІ

Морозовськ, Ростовська область, РФ, П'ятниця 14 червня 2024 04:48
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Ростовську область атакували дрони, на місці влучання виникла пожежа, - ЗМІ Фото: у російському Морозовську прогриміли вибухи та виникла пожежа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Місто Морозовськ у Ростовській області атакували дрони. У місті виникла пожежа, а у деяких будинках зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та місцеві пабліки.

Місцеві жителі повідомили про вибухи. У місті виникла пожежа.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що сили ППО успішно відбили масову атаку БПЛА на території Ростовської області.

"Дрони знищено в районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються", - написав він.

Тим часом у жителів низки вулиць Морозовська після атаки БПЛА зникла електроенергія.

Telegram-канал ASTRA оприлюднив відео потужного вибуху в Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, в Морозовську розташований військовий аеродром, на якому базуються Су-34, Су-24 та Су-24М.

Обстріли Росії

За останні місяці у прикордонних областях Росії майже щоночі трапляються атаки ударними дронами-камікадзе по нафтопереробних заводах і військових об'єктах.

Так, 5 квітня військовий аеродром у Морозовську вже атакували дрони. Тоді були поранені начальник штабу, співробітники ФСБ і ОМОН. Один військовий загинув.

За даними розслідувачів, тоді дрони знищили 6 літаків.

Напередодні ввечері у Москві спалахнула масштабна пожежа у будівлі дослідно-конструкторського бюро "Сухого" (ОКБ "Сухого"). Внаслідок масштабного горіння обвалився дах.

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