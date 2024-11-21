В Ростове раздались взрывы, в области работает ПВО

В Ростовской области (РФ) в ночь на 21 ноября раздались взрывы, в регионе была начата работа систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и российские Telegram-каналы.

В сети стали появляться публикации о взрывах в Ростовской области ближе к трем часам ночи по местному времени.

Также позже жители Ростова рассказали в интернете, что в городе был слышен громкий взрыв, и "хлопки" в небе над населенным пунктом.

Кроме того, российские медиа пишут, что перед взрывами в районе Северного звучала сирена.

"Дополнение. Предварительно - сбили БПЛА. Официальных комментариев пока нет", - говорится в публикации Telegram-канала "Это Ростов".

В сети также обнародовали видео, на котором можно услышать сирену, а позже звуки, похожие на приглушенные взрывы или стрельбу вследствие работы, вероятно, средств ПВО.

Вместе с тем заявлений от представителей местных властей или официальных лиц относительно воздушной атаки или ее последствий в Ростовской области - нет.

Атаки дронов в Ростовской области

Напомним, что в Ростовской области взрывы на фоне заявлений в РФ о воздушных атаках происходят далеко не впервые.

Так, например, в начале ноября неизвестный беспилотник атаковал военный полигон возле города Новочеркасска в Ростовской области. Это было место расположения российских срочников.

В конце сентября после атаки дронов вспыхнул мощный лесной пожар в Милютинском районе этого региона. При этом росСМИ писали, что БПЛА могли тогда атаковать военный аэродром "Миллерово" в Ростовской области.

Также сообщалось, что в ночь на 3 августа дроны атаковали в Морозовске Ростовской области местный военный аэродром.

Добавим, в середине июня также появилась информация о том, что Морозовск атаковали БПЛА, после чего в городе возник пожар и были проблемы со светом.