Локація строковиків. Дрон атакував полігон у Ростовській області, - Defense Express

Невідомий безпілотник атакував військовий полігон у Ростовській області на початку листопада. Це було місце розташування російських строковиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

У мережі поширили кадри наслідків удару дрона по полігону вночі 3 листопада. Полігон розташований біля міста Новочеркаськ у Ростовській області, що за 200 кілометрів від лінії фронту в Україні.

На полігоні розташований 102 мотострілецький полк 150-ї мотострілецької дивізії РФ (раніше - 33 окрема мотострілецька бригада). Там дислокуються строковики.

На фото і відео видно декілька спалених вщент наметів. Аналітики Defense Express припускають, що полігон атакував дрон з бойовою частиною, в якій були невеликі кульки.

У мережі стверджують, що під час атаки окупантів у наметах не було. Втрати серед окупантів невідомі.