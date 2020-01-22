РосСМИ анонсировали встречу Путина с Зеленским в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретится в Израиле. Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, президенты приедут в Израиль по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим.

Отметим, Офис украинского президента сообщал, что Зеленский поедет в Израиль после Всемирного экономического форума в Давосе.

Однако, в программе визита Зеленского только переговоры с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов. Рабочий визит Зеленского в Израиле состоится 23-24 января.

Напомним, сегодня украинский президент выступит на форуме в Давосе со спецзаявлением. На этом форуме также присутствует и Путин.

РБК-Украина писало, что 9 декабря в Париже состоялась встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Тогда сообщалось, что следующая встреча Зеленского и Путина пройдет, как минимум, не позднее чем через четыре месяца на нормандском саммите в Берлине.