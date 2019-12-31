Зеленский и Путин договорились о согласовании новых списков на обмен пленными

Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Также президенты поздравили друг друга с подписанием контракта на транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, президенты двух государств поздравили друг друга с заключением контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного 30 декабря. А также с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением задержанных лиц, которое состоялось 29 декабря.

Также во время разговора лидеры договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, среди прочего и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории Российской Федерации, и россиян, удерживаемых в Украине.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.

В свою очередь, в пресс-службе Кремля отметили, что разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся по инициативе украинской стороны.

"Подчеркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, был отмечен "конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек. Как сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, вопрос будет обсуждаться в Минске.

Кроме того, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.